В Луганской области "глава избиркома" на "референдуме "ЛНР" получил 5 лет условно

Попаснянский районный суд Луганской области приговорил жителя Камышевахи к 5 годам лишения свободы условно за исполнение обязанностей главы избирательной комиссии в "референдуме" в поддержку создания самопровозглашенной "Луганской народной республики" в мае 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, мужчина признан виновным в том, что добровольно согласился с выполнением обязанностей председателя избирательной комиссии по организации и проведению так называемого "референдума" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в Камышевахе.

"Во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал установлению личностей соучастников, поэтому между ним и прокурором было заключено соглашение о признании вины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (Умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Луганской области жители получили по 5 лет условно за участие в организации "референдума" за "ЛНР".

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