подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 августа 2019, понедельник, 17:32 53
Политика 2019-08-12T17:33:03+03:00
Українські Новини
В Луганской области "глава избиркома" на "референдуме "ЛНР" получил 5 лет условно

В Луганской области "глава избиркома" на "референдуме "ЛНР" получил 5 лет условно

Попаснянский районный суд Луганской области приговорил жителя Камышевахи к 5 годам лишения свободы условно за исполнение обязанностей главы избирательной комиссии в "референдуме" в поддержку создания самопровозглашенной "Луганской народной республики" в мае 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, мужчина признан виновным в том, что добровольно согласился с выполнением обязанностей председателя избирательной комиссии по организации и проведению так называемого "референдума" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в Камышевахе.

"Во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал установлению личностей соучастников, поэтому между ним и прокурором было заключено соглашение о признании вины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (Умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Луганской области жители получили по 5 лет условно за участие в организации "референдума" за "ЛНР".

Ранее полиция задержала разведчика "ЛНР".

Больше новостей о: ЛНР ДНР Референдум на Донбассе

Архив
Новости
"Укрзализныцю" уличили в опасном "маневре" с повышением тарифов, - СМИ 19:22
СБУ задержала преступную группировку, которой руководил "вор в законе" 19:02
Порошенко выдвинул условие для проверки на детекторе лжи 18:47
Зеленский уволил 4 глав райадминистраций в Донецкой области 18:32
Законы для прессы будут писать люди Коломойского, - СМИ 18:14 Документ
больше новостей
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь 06:15
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
ДТП со скорой. Фото: Информатор
В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую 22:53
больше новостей
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Зеленский назначил губернатором Житомирской области СБУшника, связанного с Коломойским 12:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok