Після тривалої посухи в Києві пройдуть дощі і різко похолодає

4 вересня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+24 градуси.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 градусів, у Вінницькій області +10...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів, у Полтавській області +22...+27 градусів, у Дніпропетровській області +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, у Луганській області +10...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів, в Одеській і Миколаївській областях +20...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

3 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 3 вересня, на заході України похолодає. На решті території погода збережеться спекотною, як і в попередні дні вересня.

Тим часом літо в Києві перевищило кліматичну норму майже на 3 градуси.