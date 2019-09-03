Після тривалої посухи в Києві пройдуть дощі і різко похолодає

4 вересня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+24 градуси.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, у Вінницькій області +10...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів, у Полтавській області +22...+27 градусів, у Дніпропетровській області +25...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, у Луганській області +10...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів, в Одеській і Миколаївській областях +20...+27 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n3 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні, 3 вересня, на заході України похолодає. На решті території погода збережеться спекотною, як і в попередні дні вересня.\r\nТим часом літо в Києві перевищило кліматичну норму майже на 3 градуси.