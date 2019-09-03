підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
03 вересня 2019, вівторок, 14:17 83
Верховна Рада і партії 2019-09-03T14:53:32+03:00
Українські Новини
Тимошенко була відсутня на засіданні Ради через горе в сім'ї, - Наливайченко

Тимошенко була відсутня на засіданні Ради через горе в сім'ї, - Наливайченко

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко не прийшла на сьогоднішнє засідання Верховної Ради, на якому голосували за зняття депутатської недоторканності, у зв'язку з трагедією в сім'ї. Про це в кулуарах Верховної Ради розповів колишній голова СБУ і однопартієць Тимошенко, народний депутат Верховної Ради IX скликання Валентин Наливайченко.

Відсутність на голосуванні Тимошенко Наливайченко пояснив тим, що в її родині сталася трагедія.

"Наскільки ми знаємо, ми співчуваємо, в її родині горе. І за сімейними обставинами Юлія Володимирівна сьогодні не з нами. Але наші щирі співчуття. Я думаю, вона сама пояснить. Але сьогодні... Таке життя. Воно... Кожного з нас, на жаль, не оминає це", - розповів Валентин Наливайченко.

Як повідомляли Українські новини, Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. За ухвалення законопроекту №7203 в цілому проголосували 373 депутати при мінімально необхідних 300. Всі присутні депутати від "Батьківщини" (23) підтримали цей законопроект.

Раніше Юлія Тимошенко стала бабусею вдруге.

Більше новин про: Верховна Рада Юлія Тимошенко Голосування

Архів
Новини
Населення збільшило скупку валюти до $97 млн у серпні 15:28
Якщо приймуть законопроект №9035, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку може стати монополістом, - президент асоціації Єлизавета Ревило 15:24
Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності 15:15
"Метінвест" увійшов у топ-20 найуспішніших українських брендів, - ЗМІ 15:07
На реконструкцію Київського зоопарку витратять майже півмільярда гривень 14:25
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмін полоненими: Суд продовжив арешт бойовика Цемаха, якого хоче обміняти Росія 10:56
"Метінвест" увійшов у топ-20 найуспішніших українських брендів, - ЗМІ 15:07
Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки 18:42
більше новин
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода
Першим в Раді виступив Зеленський 11:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok