Тимошенко була відсутня на засіданні Ради через горе в сім'ї, - Наливайченко

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко не прийшла на сьогоднішнє засідання Верховної Ради, на якому голосували за зняття депутатської недоторканності, у зв'язку з трагедією в сім'ї. Про це в кулуарах Верховної Ради розповів колишній голова СБУ і однопартієць Тимошенко, народний депутат Верховної Ради IX скликання Валентин Наливайченко.

Відсутність на голосуванні Тимошенко Наливайченко пояснив тим, що в її родині сталася трагедія.

"Наскільки ми знаємо, ми співчуваємо, в її родині горе. І за сімейними обставинами Юлія Володимирівна сьогодні не з нами. Але наші щирі співчуття. Я думаю, вона сама пояснить. Але сьогодні... Таке життя. Воно... Кожного з нас, на жаль, не оминає це", - розповів Валентин Наливайченко.

Як повідомляли Українські новини, Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. За ухвалення законопроекту №7203 в цілому проголосували 373 депутати при мінімально необхідних 300. Всі присутні депутати від "Батьківщини" (23) підтримали цей законопроект.

Раніше Юлія Тимошенко стала бабусею вдруге.