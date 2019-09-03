В Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували

Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нових.

Про це йдеться в постанові уряду №829 від 2 вересня, передають Українськi Новини.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерство екології та природних ресурсів - у Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерство у справах ветеранів - в Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Також було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики і продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з постановою, шляхом перетворення Міністерства інформаційної політики створюється Міністерство культури, молоді і спорту, на яке покладаються завдання і функції Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту.

Останні 2 міністерства ліквідуються.

Шляхом реорганізації Державного агентства з питань електронного уряду створюється Міністерство цифровиої трансформації.

Центральні органи виконавчої влади, які припиняють діяльність, будуть продовжувати виконувати функції і повноваження у своїх сферах до завершення здійснення заходів щодо створення та / або реорганізації.

Міністерство юстиції в тижневий термін має підготувати проект акта про створення комісій з реорганізації міністерств.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука і призначила новий Кабмін.

Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі.