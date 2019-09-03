В Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували

Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нових.\r\nПро це йдеться в постанові уряду №829 від 2 вересня, передають Українськi Новини.\r\nМіністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій.\r\nМіністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерство екології та природних ресурсів - у Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерство у справах ветеранів - в Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.\r\nТакож було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики і продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.\r\nЗгідно з постановою, шляхом перетворення Міністерства інформаційної політики створюється Міністерство культури, молоді і спорту, на яке покладаються завдання і функції Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту.\r\nОстанні 2 міністерства ліквідуються.\r\nШляхом реорганізації Державного агентства з питань електронного уряду створюється Міністерство цифровиої трансформації.\r\nЦентральні органи виконавчої влади, які припиняють діяльність, будуть продовжувати виконувати функції і повноваження у своїх сферах до завершення здійснення заходів щодо створення та \/ або реорганізації.\r\nМіністерство юстиції в тижневий термін має підготувати проект акта про створення комісій з реорганізації міністерств.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука і призначила новий Кабмін.\r\nКабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі.