підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
03 вересня 2019, вівторок, 12:52 20
Кабмін 2019-09-03T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували

В Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували

Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нових.

Про це йдеться в постанові уряду №829 від 2 вересня, передають Українськi Новини.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерство екології та природних ресурсів - у Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерство у справах ветеранів - в Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Також було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики і продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з постановою, шляхом перетворення Міністерства інформаційної політики створюється Міністерство культури, молоді і спорту, на яке покладаються завдання і функції Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту.

Останні 2 міністерства ліквідуються.

Шляхом реорганізації Державного агентства з питань електронного уряду створюється Міністерство цифровиої трансформації.

Центральні органи виконавчої влади, які припиняють діяльність, будуть продовжувати виконувати функції і повноваження у своїх сферах до завершення здійснення заходів щодо створення та / або реорганізації.

Міністерство юстиції в тижневий термін має підготувати проект акта про створення комісій з реорганізації міністерств.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука і призначила новий Кабмін.

Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі.

Більше новин про: Кабмін Міністерство у справах ветеранів міністерства Міністерство розвитку громад і територійї тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Міністерство розвитку економіки торгівлі і сільського господарства

Архів
Новини
Платформа Бойка хоче скоротити депутатів Ради вдвічі - до 225 13:25
Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду через зняття депутатської недоторканності 13:22
Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Допит Порошенка перенесли 13:00
В Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували 12:52
Через отруєння шаурмою під Одесою в лікарні перебувають 18 осіб, серед них четверо дітей 12:33
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки 18:42
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02
Гончарук заявив, що ринок землі запрацює до вересня 2020 23:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok