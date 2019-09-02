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02 вересня 2019, понеділок, 14:43 49
Кабмін 2019-09-02T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі

Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі

Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Кабінет Міністрів вирішив проводити засідання в закритому для засобів масової інформації режимі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, відкриваючи засідання уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Ми змінимо формат проведення засідання уряду і будемо спілкуватися з пресою за результатами цієї роботи. Спочатку будемо працювати з міністрами в нормальному режимі, який є адекватним для країни, на території якої ведуться бойові дії. Після засідання будемо зустрічатися з пресою і повідомляти які рішення прийняті і чому, відповідати на ваші питання", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що відкритою повинна бути публічна інформація та доступ до державних установ.

Так, за його словами, зараз обговорюється можливість вільного доступу громадян на територію біля будівлі уряду.

Після вступного слова він попросив ЗМІ покинути зал засідання і переміститися в прес-центр.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука і призначила новий Кабмін.

Раніше прем'єр-міністр України Гончарук заявив, що переформатує засідання уряду, щоб це не було шоу "за склом".

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