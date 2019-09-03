У Києві 7 студентів отруїлися шаурмою з одного кіоску

Кіоск з шаурмою, в якому отруїлися 7 осіб. Фото: Нацполіція

Кіоск з шаурмою, в якому отруїлися 7 осіб. Фото: Нацполіція

7 осіб госпіталізовано через отруєння шаурмою в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Станом на 22:00 2 вересня від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію семи осіб.

За словами пацієнтів, всі вони купували шаурму в одному кіоску.

Кіоск з шаурмою, в якому отруїлися 7 осіб. Фото: Нацполіція

Протягом останньої години зі служби 103 правоохоронці почали отримувати інформацію про госпіталізацію з гострою кишковою інфекцією в лікарняні заклади студентів одного з вузів.

Вони пояснили лікарям, що купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській.

Поліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою.

На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Після проведення першочергової перевірки слідчі Солом'янського управління поліції визначаться з правовою кваліфікацією події.

Як повідомляли Українські Новини, 21 особу госпіталізовано через отруєння шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району (Одеська область).

Раніше в Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.