У Києві 7 студентів отруїлися шаурмою з одного кіоску

7 осіб госпіталізовано через отруєння шаурмою в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nСтаном на 22:00 2 вересня від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію семи осіб.\r\nЗа словами пацієнтів, всі вони купували шаурму в одному кіоску.\r\nКіоск з шаурмою, в якому отруїлися 7 осіб. Фото: Нацполіція\r\nПротягом останньої години зі служби 103 правоохоронці почали отримувати інформацію про госпіталізацію з гострою кишковою інфекцією в лікарняні заклади студентів одного з вузів.\r\nВони пояснили лікарям, що купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській.\r\nПоліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою.\r\nНа місце події направили слідчо-оперативну групу.\r\nПісля проведення першочергової перевірки слідчі Солом'янського управління поліції визначаться з правовою кваліфікацією події.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 особу госпіталізовано через отруєння шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району (Одеська область).\r\nРаніше в Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.