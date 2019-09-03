Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

За ухвалення законопроекту №7203 в цілому проголосували 373 депутати при мінімально необхідних 300, передають Українські Новини.

Відповідно до ст.159 Конституції, законопроект про внесення змін до Основного закону розглядається Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам ст. 157 і 158 Конституції.

Згідно зі ст.157, Конституцію не може бути змінено, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Також, згідно з цією статтею, Конституцію не може бути змінено в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно зі ст.158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік від дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Крім того, згідно з цією статтею, Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.

Законопроектом №7203 пропонується внести зміни до ст. 80 Конституції, яка говорить, що парламентаріям гарантується депутатська недоторканність: вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді і її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Зокрема, пропонується залишити в Конституції лише ту частину цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування, прибравши згадку про гарантії недоторканності та неможливість притягнення до відповідальності, затримання і арешту без згоди Ради.

У березні 2016 року КС розтлумачив, що парламент може голосувати в цілому за проект змін до Конституції на будь-який наступній черговій сесії після тієї, на якій цей документ був прийнятий в першому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада проголосувала за скасування недоторканності у 1-му читанні.

В лютому 2015 року Рада направила до КС законопроект №1776 про скасування депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів.

КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.