Не пам'ятаю нікого, хто б змінював Конституцію так нахабно: голова фракції "Голос" висловився про законодавчі ініціативи Зеленського

Не пам'ятаю нікого, хто б змінював Конституцію так нахабно: голова фракції "Голос" висловився про законодавчі

Голова фракції "Голос" у Верховній Раді Сергій Рахманін на засіданні парламенту різко висловився про законодавчі ініціативи Зеленського, передають Українські Новини.

"Я не пам'ятаю жодного суб'єкта законодавчої ініціативи, який би вносив зміни в Конституцію таким дивним, досить нахабним способом. Велика кількість законопроектів не пов'язані між собою, десь безглузді, десь незрозумілі, десь шкідливі. Не можна запихати в Конституцію", - сказав Рахманін.

Рахманін зазначив порушення строку подання альтернативних законопроектів, відсутність висновків комітетів та науково-експертної експертизи при розгляді проектів змін до Конституції.

Голова фракції "Голос" розкритикував проект Президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту.

"Цей законопроект має таке ж відношення до усунення від влади як жуйка "Орбіт" до боротьби з карієсом", - підкреслив депутат.

Політик також звинуватив Зеленського в спробі підпорядкування собі силових відомств.

Як повідомляли Українські новини, у вівторок Рада має намір розглянути законопроект про скасування депутатської недоторканності у 2-му читанні.

Також Зеленський хоче, щоб ВСП призначав членів ВККС.