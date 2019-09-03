Тільки дав ляпаса: Годунок заперечує, що побив активіста

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок заперечує інформацію про те, що він побив активіста.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Якщо ви подивитеся відео, то побачите, що не було ніякого побиття", - сказав він.\r\nТакож Годунок зізнався, що дав опоненту ляпаса і тільки.\r\nВін зазначив, що мова йде про Ігоря Петрівскіса.\r\n"Це типовий сепаратист. Вже за те, що дав ляпаса "сепару" відкривають справу і, навіть не розібравшись, призначають винного", - зазначив Годунок.\r\nКрім того, він додав, що це не перший випадок, коли його провокує Петрівскіс.\r\nЗа його словами, громада Борисполя неодноразово зверталася до нього щодо дій цього активіста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.\r\nРаніше, 10 липня, Президент Володимир Зеленський під час проведення робочої наради у Борисполі вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка.