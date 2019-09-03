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03 вересня 2019, вівторок, 11:15 5
Політика 2019-09-03T11:26:56+03:00
Українські Новини
Тільки дав ляпаса: Годунок заперечує, що побив активіста

Тільки дав ляпаса: Годунок заперечує, що побив активіста

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок заперечує інформацію про те, що він побив активіста.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Якщо ви подивитеся відео, то побачите, що не було ніякого побиття", - сказав він.

Також Годунок зізнався, що дав опоненту ляпаса і тільки.

Він зазначив, що мова йде про Ігоря Петрівскіса.

"Це типовий сепаратист. Вже за те, що дав ляпаса "сепару" відкривають справу і, навіть не розібравшись, призначають винного", - зазначив Годунок.

Крім того, він додав, що це не перший випадок, коли його провокує Петрівскіс.

За його словами, громада Борисполя неодноразово зверталася до нього щодо дій цього активіста.

Як повідомляли Українські Новини, у поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.

Раніше, 10 липня, Президент Володимир Зеленський під час проведення робочої наради у Борисполі вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

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