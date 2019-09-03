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03 вересня 2019, вівторок, 10:06 15
Судова влада 2019-09-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Суд залишив чинним арешт помічника Гримчака Овдієнка

Суд залишив чинним арешт помічника Гримчака Овдієнка

Чернігівський апеляційний суд залишив чинним арешт помічника заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Ігоря Овдієнка із заставою 4 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Суд залишив без змін постанову слідчого судді Деснянського районного суду Чернігівської області від 17 серпня, яким було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 4 млн гривень.

Овдієнко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Зазначається, що розгляд справи за апеляційними скаргами захисника Дмитра Мельника в інтересах підозрюваного Гримчака відкладено на 09:00 6 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури затримали Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Суд взяв під варту на 2 місяці Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.

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