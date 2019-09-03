Суд залишив чинним арешт помічника Гримчака Овдієнка

Чернігівський апеляційний суд залишив чинним арешт помічника заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Ігоря Овдієнка із заставою 4 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Суд залишив без змін постанову слідчого судді Деснянського районного суду Чернігівської області від 17 серпня, яким було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 4 млн гривень.

Овдієнко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Зазначається, що розгляд справи за апеляційними скаргами захисника Дмитра Мельника в інтересах підозрюваного Гримчака відкладено на 09:00 6 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури затримали Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Суд взяв під варту на 2 місяці Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.