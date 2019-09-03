На Донбасі бойовики використовували заборонене озброєння: ЗСУ зазнали втрат

За минулу добу, 2 вересня, проросійські бойовики 15 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, ще один – поранений, повідомили в прес-центрі ООС.

"2 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінською угодою зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог влаштував 12 обстрілу позицій Об'єднаних сил. Чотири рази неподалік Водяного бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Гранітного стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з великокаліберних кулеметів.

Ще два обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї були зафіксовані неподалік Лебединського. Поблизу Новомихайлівки бойовики вдарили зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів, а неподалік Талаковки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Близько Новотроїцького були застосовані великокаліберні кулемети, поблизу Гнутово – гранатомети різних систем, а неподалік Красногорівки – автоматичні гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил. Поблизу Новотошковського бойовики вдарили з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів. Неподалік Новозванівки були застосовані великокаліберні кулемети, а поблизу хутора Вільного – автоматичні гранатомети.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення", - розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики продовжують саботувати початок відновлення мосту у Станиці Луганській.

31 серпня, в зоні проведення операції об'єднаних сил бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.

2 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення несумісні з життям.