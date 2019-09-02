На Донбассе погиб украинский военный

Сегодня, 2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил в результате враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрел недалеко Водяного из стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли окрестности Новотошковского из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, 1 сентября, 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщали Українські Новини украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики продолжают саботировать начало восстановления моста в Станице Луганской.

31 августа, в зоне проведения операции объединенных сил боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.