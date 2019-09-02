В Україну приїхала новий посол Великобританії

Новий посол Великобританії і Північної Ірландії Мелінда Сіммонс прибула в Україну.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.\r\nСіммонс підтвердила незмінну позицію Великобританії політичної і практичної підтримки України, насамперед у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією.\r\n"Великобританія налаштована розширювати і диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим упором на розвиток регіонів, які страждають від російської агресії", - сказала вона.\r\nНовий посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олені Зеркаль.\r\nЗеркаль подякувала Сіммонс за чітку позицію Лондона про відсутність на сьогодні підстав для повернення Росії до "Групи семи" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) і запросила британську сторону до більш тісної взаємодії у питанні децентралізації в Україні та розвитку місцевих громад.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини.\r\nРаніше Британія запропонувала Україні допомогу в стабілізації конфліктів у регіонах.