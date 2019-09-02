В Україну приїхала новий посол Великобританії

Новий посол Великобританії і Північної Ірландії Мелінда Сіммонс прибула в Україну.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

Сіммонс підтвердила незмінну позицію Великобританії політичної і практичної підтримки України, насамперед у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією.

"Великобританія налаштована розширювати і диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим упором на розвиток регіонів, які страждають від російської агресії", - сказала вона.

Новий посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олені Зеркаль.

Зеркаль подякувала Сіммонс за чітку позицію Лондона про відсутність на сьогодні підстав для повернення Росії до "Групи семи" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) і запросила британську сторону до більш тісної взаємодії у питанні децентралізації в Україні та розвитку місцевих громад.

Як повідомляли Українські Новини, Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини.

Раніше Британія запропонувала Україні допомогу в стабілізації конфліктів у регіонах.