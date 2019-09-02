підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 вересня 2019, понеділок, 22:00 10
Зовнішня політика 2019-09-02T23:45:01+03:00
Українські Новини
В Україну приїхала новий посол Великобританії

В Україну приїхала новий посол Великобританії

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс. Фото: прес-служба МЗС
Посол Великобританії Мелінда Сіммонс. Фото: прес-служба МЗС

Новий посол Великобританії і Північної Ірландії Мелінда Сіммонс прибула в Україну.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

Сіммонс підтвердила незмінну позицію Великобританії політичної і практичної підтримки України, насамперед у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією.

"Великобританія налаштована розширювати і диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим упором на розвиток регіонів, які страждають від російської агресії", - сказала вона.

Новий посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олені Зеркаль.

Зеркаль подякувала Сіммонс за чітку позицію Лондона про відсутність на сьогодні підстав для повернення Росії до "Групи семи" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) і запросила британську сторону до більш тісної взаємодії у питанні децентралізації в Україні та розвитку місцевих громад.

Як повідомляли Українські Новини, Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини.

Раніше Британія запропонувала Україні допомогу в стабілізації конфліктів у регіонах.

Більше новин про: МЗС України Великобританія посол Великобританії

Архів
Новини
Іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні, - Гончарук 23:52
Гончарук заявив, що ринок землі запрацює до вересня 2020 23:24
Передача українським політв'язням. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук
У московському СІЗО прийняли передачі для українських моряків і політв'язнів 23:15
Абромавічус заявив, що конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому" оголосять до кінця року 22:52
Другому власнику готелю "Токіо стар", де згоріли живцем 9 осіб, повідомили про підозру 22:26
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки 18:42
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
Рябошапка звільнив військового прокурора Матіоса 10:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok