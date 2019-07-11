Британия предложила Украине помощь в стабилизации конфликтов в регионах

\r\nБританское правительство предлагает Украине помощь в стабилизации конфликтов.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, 11 июля первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов встретился с заместителем посла Великобритании Хелен Фейзи и руководительницей программ правительства Великобритании в Украине Хемой Котеча.\r\nВо время встречи Фейзи предложила дальнейшую программную помощь для имплементации позитивных изменений в Украине.\r\nОна заявила о возможности британского правительства предоставить экспертную помощь и профессиональную оценку в ведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами.\r\nСо своей стороны Трофимов заявил о готовности в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе и подчеркнул важность помощи со стороны партнеров.\r\nКак сообщали Українськi Новини, МИД Британии поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.\r\nТем временем Великобритания пока не видит возможности для упрощения визового режима с Украиной.\r\n