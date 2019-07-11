Британия предложила Украине помощь в стабилизации конфликтов в регионах

Британское правительство предлагает Украине помощь в стабилизации конфликтов.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 11 июля первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов встретился с заместителем посла Великобритании Хелен Фейзи и руководительницей программ правительства Великобритании в Украине Хемой Котеча.

Во время встречи Фейзи предложила дальнейшую программную помощь для имплементации позитивных изменений в Украине.

Она заявила о возможности британского правительства предоставить экспертную помощь и профессиональную оценку в ведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами.

Со своей стороны Трофимов заявил о готовности в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе и подчеркнул важность помощи со стороны партнеров.

Как сообщали Українськi Новини, МИД Британии поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.

Тем временем Великобритания пока не видит возможности для упрощения визового режима с Украиной.