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11 июля 2019, четверг, 21:57 71
Политика 2019-07-11T21:58:56+03:00
Українські Новини
Британия предложила Украине помощь в стабилизации конфликтов в регионах

Британия предложила Украине помощь в стабилизации конфликтов в регионах

Встреча Трофимова с замом посла Великобритании. Фото: Офис Президента/Facebook
Встреча Трофимова с замом посла Великобритании. Фото: Офис Президента/Facebook

Британское правительство предлагает Украине помощь в стабилизации конфликтов.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 11 июля первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов встретился с заместителем посла Великобритании Хелен Фейзи и руководительницей программ правительства Великобритании в Украине Хемой Котеча.

Во время встречи Фейзи предложила дальнейшую программную помощь для имплементации позитивных изменений в Украине.

Она заявила о возможности британского правительства предоставить экспертную помощь и профессиональную оценку в ведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами.

Со своей стороны Трофимов заявил о готовности в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе и подчеркнул важность помощи со стороны партнеров.

Как сообщали Українськi Новини, МИД Британии поздравил Зеленского с победой на выборах Президента.

Тем временем Великобритания пока не видит возможности для упрощения визового режима с Украиной.

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