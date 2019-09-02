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02 вересня 2019, понеділок, 21:58 11
Судова влада 2019-09-02T23:45:01+03:00
Українські Новини
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий

Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий

Адвокат Володимир Рижий вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії в судах знищує адвокатуру як таку.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я скажу більш категорично, ніж про це говорить Національна асоціація адвокатів та інші організації. Я називаю цей законопроект про знищення взагалі адвокатури. Національну асоціацію тоді слід перейменувати в Українську асоціацію кримінальних адвокатів. Це повертається рішення Конституційного суду, який визначив, що будь-хто може представляти інтереси, хто має правову освіту. Вибачте, але в нашому бюро більше 5 тис справ, де відповідачами є органи влади. Якщо б Ви бачили, що ці представники говорять, то просто стає соромно за ці органи",- сказав він.

За його словами, кожен адвокат сплачує єдиний внесок у розмірі 20 тис гривень.

"Ми спочатку думали, що це буде стосуватися органів влади, щоб вони мали право залучати своїх штатних юристів у судах. Це було б якось зрозуміло ще. Але, те що пропонується суперечить і світовій практиці і європейській і висновкам "Венеціанської комісії". Незрозуміло для чого це робиться ", - зазначив юрист.

Він упевнений, що в такому випадку орган влади може програти справу на сотні мільйонів, якщо його будуть представляти люди, які не є адвокатами.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Євген Солодко вважає, що не потрібно порушувати збалансовану систему і скасовувати адвокатську монополію з представництва в судах.

Зеленський пропонує Раді скасувати адвокатську монополію в Україні.

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