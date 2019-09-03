ДБР відкрило справу щодо Парубія

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання екс-спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм здійсненню виборчого права.\r\nПро це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.\r\nСправу відкрито за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.\r\nКримінальне провадження було відкрито 20 серпня за рішенням суду.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія через вибори.\r\nРаніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.\r\n