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03 вересня 2019, вівторок, 07:00 39 Документ
Верховна Рада і партії 2019-09-03T09:15:35+03:00
Українські Новини
ДБР відкрило справу щодо Парубія

ДБР відкрило справу щодо Парубія

Андрій Парубій.
Андрій Парубій.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання екс-спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм здійсненню виборчого права.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Справу відкрито за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

Кримінальне провадження було відкрито 20 серпня за рішенням суду.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія через вибори.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

 

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