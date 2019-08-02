Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія через вибори

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм здійсненню виборчого права.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nВ суд надійшла скарга громадянина на бездіяльність слідчого Державного бюро розслідувань.\r\nВ обґрунтування скарги заявник зазначив, що 5 липня він подав заяву в ГБР про вчинення головою Верховної Ради кримінального злочину за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.\r\nПри цьому, ДБР не зареєстровано кримінальне провадження.\r\n22 липня суд розглянув скаргу і зобов'язав ДБР відкрити справу за даним фактом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.