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02 серпня 2019, пʼятниця, 14:35 17
Політика 2019-08-02T15:45:02+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія через вибори

Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія через вибори

Голова Верховної Ради Андрій Парубій
Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм здійсненню виборчого права.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга громадянина на бездіяльність слідчого Державного бюро розслідувань.

В обґрунтування скарги заявник зазначив, що 5 липня він подав заяву в ГБР про вчинення головою Верховної Ради кримінального злочину за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

При цьому, ДБР не зареєстровано кримінальне провадження.

22 липня суд розглянув скаргу і зобов'язав ДБР відкрити справу за даним фактом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

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