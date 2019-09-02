Гончарук заявив, що боятися економічного зростання - неадекватно

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україні треба рости настільки сильно і настільки швидко, щоб оплата зобов'язань перед міжнародними партнерами припинила бути проблемою в той час, як стратегія управління держборгом України до 2022 затверджена минулим складом Кабміну.\r\nПро це Гончарук заявив журналістам, коментуючи питання про те, що Україні доведеться платити додаткові кошти за зовнішнім держборгом у разі стрімкого економічного зростання, передають Українські Новини.\r\n"Боятися економічного зростання, тому що доведеться виконувати якісь економічні зобов'язання, - це підхід неадекватний. Нам треба рости настільки сильно і настільки швидко, щоб оплата наших зобов'язань перед міжнародними партнерами припинила бути проблемою в принципі", - сказав Гончарук.\r\nПрем'єр додав, що уряд вивчає стратегію управління держборгом і напрацьовує певний план з мінімізації шкоди від таких виплат.\r\n"Розраховувати, що нам треба трохи менше вирости, щоб менше заплатити – це хибний шлях", - додав Гончарук.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, держборг у травні скоротився на $1,4 млрд. Раніше держборг України збільшився.