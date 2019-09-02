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02 вересня 2019, понеділок, 20:02 18
Кабмін 2019-09-02T22:00:01+03:00
Українські Новини
Гончарук заявив, що боятися економічного зростання - неадекватно

Гончарук заявив, що боятися економічного зростання - неадекватно

Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/Facebook
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/Facebook

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україні треба рости настільки сильно і настільки швидко, щоб оплата зобов'язань перед міжнародними партнерами припинила бути проблемою в той час, як стратегія управління держборгом України до 2022 затверджена минулим складом Кабміну.

Про це Гончарук заявив журналістам, коментуючи питання про те, що Україні доведеться платити додаткові кошти за зовнішнім держборгом у разі стрімкого економічного зростання, передають Українські Новини.

"Боятися економічного зростання, тому що доведеться виконувати якісь економічні зобов'язання, - це підхід неадекватний. Нам треба рости настільки сильно і настільки швидко, щоб оплата наших зобов'язань перед міжнародними партнерами припинила бути проблемою в принципі", - сказав Гончарук.

Прем'єр додав, що уряд вивчає стратегію управління держборгом і напрацьовує певний план з мінімізації шкоди від таких виплат.

"Розраховувати, що нам треба трохи менше вирости, щоб менше заплатити – це хибний шлях", - додав Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, держборг у травні скоротився на $1,4 млрд. Раніше держборг України збільшився.

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