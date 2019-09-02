У Дніпрі заборонили гучну музику після 22:00

Дніпровська міська рада ввела заборону на гучну музику після 22:00 з вересня.\r\nПро це повідомив начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз, передають Українські Новини.\r\nЗ його слів, інспекція з благоустрою за результатами виміру шумів штрафуватиме заклади.\r\nТакож спільно з органами поліції будуть вилучатися підсилювачі, колонки та інше обладнання.\r\nМороз зазначив, що жителі міста можуть подавати заявки на замір шуму в квартирі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчені з'ясували, що врятувати здоров'я від політики може допомогти музика. Також вчені назвали групу, музика якої відлякує комарів.\r\nУ 2017 році кияни створили петицію з вимогою заборонити маршрутникам слухати "попсу" і "шансон".\r\nТим часом НАБУ почало розслідувати недекларування мером Дніпра Філатовим майна на 1 млн гривень і мер Дніпра погрожує розповісти всю правду про афери Коломойського.