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02 вересня 2019, понеділок, 19:19 12
Суспільство 2019-09-02T21:30:01+03:00
Українські Новини
У Дніпрі заборонили гучну музику після 22:00

У Дніпрі заборонили гучну музику після 22:00

Концерт. Фото: pixabay
Концерт. Фото: pixabay

Дніпровська міська рада ввела заборону на гучну музику після 22:00 з вересня.

Про це повідомив начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз, передають Українські Новини.

З його слів, інспекція з благоустрою за результатами виміру шумів штрафуватиме заклади.

Також спільно з органами поліції будуть вилучатися підсилювачі, колонки та інше обладнання.

Мороз зазначив, що жителі міста можуть подавати заявки на замір шуму в квартирі.

Як повідомляли Українські Новини, вчені з'ясували, що врятувати здоров'я від політики може допомогти музика. Також вчені назвали групу, музика якої відлякує комарів.

У 2017 році кияни створили петицію з вимогою заборонити маршрутникам слухати "попсу" і "шансон".

Тим часом НАБУ почало розслідувати недекларування мером Дніпра Філатовим майна на 1 млн гривень і мер Дніпра погрожує розповісти всю правду про афери Коломойського.

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