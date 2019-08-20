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20 августа 2019, вторник, 12:36 113
Силовые структуры 2019-08-20T12:37:47+03:00
Українські Новини
НАБУ начало расследовать недекларирование мэром Днипра Филатовым имущества на 1 млн гривен

НАБУ начало расследовать недекларирование мэром Днипра Филатовым имущества на 1 млн гривен

Филатов. Фото: Borys Filatov/Facebook
Филатов. Фото: Borys Filatov/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования мэром Днипра Борисом Филатовым имущества на 1 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Филатов с 2016 по 2017 годы не отобразил информацию о земельном участке, мотоцикле, судне и арендуемом земельном участке, а также о доме жены и указал недостоверную информацию об источнике и размере своего дохода и жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. гривен и 519 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просило Национальное антикоррупционное бюро расследовать декларирование недостоверной информации первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорем Кононенко за 2015 год на сумму 7,6 млн гривен и мэром Днипра Борисом Филатовым за 2016 и 2017 годы на 1 млн гривен.

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