Мэр Днипра угрожает рассказать всю правду об аферах Коломойского

Мэ Днипра Борис Филатов угрожает рассказать известную ему информацию про мошеннические схемы олигарха Игоря Коломойского, если тот начнет действовать против него.

Об этом Филатов заявил в интервью изданию "Страна", передают Українські Новини.

"Влияние Коломойского значительно преувеличено. Все думают, что он – князь тьмы, который всех дергает за ниточки как марионеток. Он продавец воздуха, и очень боится, чтобы этот образ не был разрушен. Я давно изучаю японскую демонологию. Так вот когда демона достают из чулана и направляют на него свет, знаете, что с ним случается? Он рассыпается. Так вот я готов направить на него свет", - ответил Филатов на вопрос журналиста, не боится ли он, что влияние Коломойского обернется против него.

Мэ Днипра подчеркнул, что каждый раз, когда он будет видеть про себя историю по телеканалу Коломойского "1+1", - он будет рассказывать какую-то историю на YouTube. Кроме того, он "мечтает мочить с экранов олигархов".

"Дальше буду смотреть, и идти пошагово. Знаете Киплинга, автора "Маугли"? На самом деле это был апологет – колониалист. У него есть хорошее стихотворение. "На ваш каждый вопрос у нас есть свой ответ. А у нас есть пулемет, а у вас его нет". Грубо говоря, у нас будет один один, 1+1. Про меня серия на "1+1", а в ответ - мой б**ть публичный выход. Будем в считалочки играть", - заявил Филатов.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос. Ранее Зеленский договорился с Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста.

Тем временем объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского.