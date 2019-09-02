Зеленський звільнив Муженка з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка, який у травні прибув у розпорядження колишнього міністра оборони Степана Полторака, з військової служби.\r\nПро це сказано в указі Президента №645 від 2 вересня, передають Українські Новини.\r\nМуженко був звільнений від військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 березня Муженко був звільнений з посади начальника Генштабу - головнокомандувача Збройних Сил.\r\nВін був начальником Генштабу з липня 2014 року.\r\nТакож Полторак заступився за Муженка після звинувачень у пожежі на складах боєприпасів. Турчинов виступав за те, щоб начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко був притягнутий до відповідальності за вибухи на території складу боєприпасів Міністерства оборони біля Калинівки Вінницької області.\r\nРаніше екс-Президент Петро Порошенко нагородив Муженка орденом Богдана Хмельницького.