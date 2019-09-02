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02 вересня 2019, понеділок, 18:20 17
Президент 2019-09-02T19:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Муженка з військової служби

Зеленський звільнив Муженка з військової служби

Віктор Муженко.
Віктор Муженко.

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка, який у травні прибув у розпорядження колишнього міністра оборони Степана Полторака, з військової служби.

Про це сказано в указі Президента №645 від 2 вересня, передають Українські Новини.

Муженко був звільнений від військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу.

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня Муженко був звільнений з посади начальника Генштабу - головнокомандувача Збройних Сил.

Він був начальником Генштабу з липня 2014 року.

Також Полторак заступився за Муженка після звинувачень у пожежі на складах боєприпасів. Турчинов виступав за те, щоб начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко був притягнутий до відповідальності за вибухи на території складу боєприпасів Міністерства оборони біля Калинівки Вінницької області.

Раніше екс-Президент Петро Порошенко нагородив Муженка орденом Богдана Хмельницького.

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