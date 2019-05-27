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27 мая 2019, понедельник, 21:29 264
Силовые структуры 2019-05-27T21:30:03+03:00
Українські Новини
Экс-начальник Генштаба Муженко прибыл в распоряжение Полторака

Экс-начальник Генштаба Муженко прибыл в распоряжение Полторака

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко прибыл в распоряжение министра обороны Степана Полторака.

Об этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.

Муженко обнародовал свой рапорт на имя Полторака от 24 мая.

"Докладываю, что дела и должность начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины сдал и прибыл согласно приказу (по личному составу) от 23.05.2019 в Ваше распоряжение", - сказано в документе.

Муженко отметил, что горд своей работой на посту начальника Генштаба.

"С июля 2014 я имел честь возглавлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, на который возлагается ответственность за планирование и организацию вооруженного отпора агрессору. Военнослужащие Вооруженных Сил без колебаний встали на защиту свободы и независимости Украины, достойно выполняя свой конституционный долг. Ответственность - это лучший учитель. Я всегда верил в то, что с повышением ответственности усиливается воля и, с Божьей помощью, принимаются правильные решения, чтобы достигать успеха в боевой обстановке. Я честно выполнял свой служебный долг", - подчеркнул он.

Муженко написал, что во время отражения агрессии России против Украины Вооруженные Силы еще больше сплотились, укрепилось боевое братство.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко.

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