Зеленський призначив дочку свого викладача держуповноваженою в АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету – державного уповноваженого Ольгу Піщанську, на посаду державного уповноваженого – Ірину Копайгору.\r\nПро це йдеться в указах Президента №643\/2019 і №644\/2019 від 2 вересня.\r\nТакож указом №642 від 2 вересня Зеленський звільнив з посади держуповноваженого Ганну Артеменко.\r\nРаніше Піщанська працювала менеджером з постачання "Арселор Міттал Кривий Ріг".\r\nВідповідно до декларації, володіє будинком, квартирою та земельною ділянкою в Софіївській Борщагівці Київської області.\r\nКінцевий бенефіціар трьох компаній "Стем Інжиніринг" (Київ), "Закупівельні рішення" (Київська область) і "Промпроектсервис" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).\r\nКопайгора – доцент кафедри правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту.\r\nВолодіє 2 квартирами і 2 земділянками в Кривому Розі.\r\nАртеменко працювала держуповноваженою з травня 2015 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ще в кінці серпня в ЗЕкоманді хотіли призначити в АМКУ дочку викладача Зеленського Ірину Копайгору.\r\nРаніше Володимир Зеленський звільнив Першого заступника голови АМКУ Марію Нижник. Звільнення були проведені без відповідних подань прем'єр-міністра, передбачених законом.