Зеленський призначив дочку свого викладача держуповноваженою в АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету – державного уповноваженого Ольгу Піщанську, на посаду державного уповноваженого – Ірину Копайгору.

Про це йдеться в указах Президента №643/2019 і №644/2019 від 2 вересня.

Також указом №642 від 2 вересня Зеленський звільнив з посади держуповноваженого Ганну Артеменко.

Раніше Піщанська працювала менеджером з постачання "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Відповідно до декларації, володіє будинком, квартирою та земельною ділянкою в Софіївській Борщагівці Київської області.

Кінцевий бенефіціар трьох компаній "Стем Інжиніринг" (Київ), "Закупівельні рішення" (Київська область) і "Промпроектсервис" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

Копайгора – доцент кафедри правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту.

Володіє 2 квартирами і 2 земділянками в Кривому Розі.

Артеменко працювала держуповноваженою з травня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, ще в кінці серпня в ЗЕкоманді хотіли призначити в АМКУ дочку викладача Зеленського Ірину Копайгору.

Раніше Володимир Зеленський звільнив Першого заступника голови АМКУ Марію Нижник. Звільнення були проведені без відповідних подань прем'єр-міністра, передбачених законом.