В ЗЕкоманде хотят назначить в АМКУ дочь преподавателя Зеленского

18 августа Ирина Копайгора подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность государственного уполномоченного АМКУ.\r\nОб этом свидетельствуют данные из реестра НАПК, пишут "Наші гроші".\r\nИрина Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.\r\nОтметим, что в этом институте юридическое образование получил действующий президент Украины Владимир Зеленский.\r\nВ этом же институте преподает отец претендентки на кресло государственной уполномоченного - Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.\r\nСам Копайгора комментировал успех Владимира Зеленского, высоко оценивая его личностные качества и положительно характеризовал его достижения.\r\n"Именно Владимир не единожды просил советов, и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре", - вспоминал Копайгора.\r\nТакже известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.\r\nКроме преподавания в КНЭУ Ирина Копайгора также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.\r\nНапомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил Первого заместителя председателя АМКУ Марию Нижник. Увольнения были проведены без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.\r\n5 июля Зеленский уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Андрея Вовка и уполномоченных Валерия Поюховича и Агию Загребельскую.