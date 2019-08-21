В ЗЕкоманде хотят назначить в АМКУ дочь преподавателя Зеленского

18 августа Ирина Копайгора подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом свидетельствуют данные из реестра НАПК, пишут "Наші гроші".

Ирина Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

Отметим, что в этом институте юридическое образование получил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

В этом же институте преподает отец претендентки на кресло государственной уполномоченного - Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Сам Копайгора комментировал успех Владимира Зеленского, высоко оценивая его личностные качества и положительно характеризовал его достижения.

"Именно Владимир не единожды просил советов, и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре", - вспоминал Копайгора.

Также известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Кроме преподавания в КНЭУ Ирина Копайгора также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил Первого заместителя председателя АМКУ Марию Нижник. Увольнения были проведены без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.

5 июля Зеленский уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Андрея Вовка и уполномоченных Валерия Поюховича и Агию Загребельскую.