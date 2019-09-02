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02 вересня 2019, понеділок, 17:02 25
Суспільство 2019-09-02T19:45:03+03:00
Українські Новини
Дівчину-трансгендера утримували проти волі в одному з київських відділень Приватбанку

Дівчину-трансгендера утримували проти волі в одному з київських відділень Приватбанку

Анастасія-Крістель Домані. Фото: Facebook/ Анастасія Крістель Домані
Анастасія-Крістель Домані. Фото: Facebook/ Анастасія Крістель Домані

Дівчину-трансгендера на ім'я Анастасія-Крістель Домані закрили проти її волі в одному з київських відділень Приватбанку за зроблене нею зауваження на адресу співробітників. Про це вона написала на сторінці в Facebook.

"Прийшов тут в банк і розпорядження дає" - перша реакція на моє прохання роздрукувати на аркуші А4 оголошення про непрацюючу касу весь день", - написала дівчина.

Домані написала пост на Facebook з проханням про допомогу. За її словами, агресивне ставлення співробітників банку почалося після зауваження Анастасії про неякісне обслуговування.

 

"Почалося все з того, що жоден співробітник не повідомив, що каси не працюють, черга зібралася, а повідомлень не було. Я висловила претензії, що про це нічого не зазначено, відповідь менеджера: це вам не магазин", - розповіла Анастасія.

Після цього менеджер відділення Інна Гуглевец, про яку написала Домані перейшла з клієнткою на особистості, зробивши акцент на тому, що все про неї знає.

"Я б вас вигнала ще тоді, в 2018 році, коли ви приходили до мене міняти карти і персональні дані, шкода дітей, які мають таких .... батьків терпіти", - заявила співробітниця.

"Якщо б я могла так зробити - ви б у це відділення більше не зайшли". "Я б вам відрізала пальці за брехню як в давнину це робили". - це після моєї розмови з відділу клієнтської підтримки Приватбанку, - коли мене запитали скільки часу я перебуваю в банку, сказала одну годину", - продовжила дівчина.

 

Крім того, в якості доказів Анастасія записала частину розмови із співробітниками банку на диктофон.

"Хочеться плакати, коли чуєш таку підлість і погрози, і все тому що співробітниця державного банку використовує мої персональні дані, пам'ятає і знає про мій транс статус з минулого року (мені доводилося у вересні-листопаді багато разів обслуговуватися в цьому відділенні для зміни даних в базі), так от вона використовує цю інформацію в спробах налякати мене, відмовитися від своїх претензій за якістю обслуговування", – написала дівчина у своєму наступному пості.

Згодом у відділення приїхала поліція. Правозахисниця написала заяву, щодо незаконного змісту і спроби винесення персональних даних. Також з нею зв'язалися з головного офісу Приватбанку з проханням надіслати аудіозаписи, які зробила клієнтка під час сварки з менеджер. Офіційна позиція Приватбанку поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виключила трансгендерность зі списку психічних розладів.

На початку серпня Victoria's Secret найняла бразилійку Валентину Сампайо у якості першої транссексуальної моделі.

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