Victoria's Secret впервые взяла на работу модель-трансгендера

Victoria's Secret наняла бразильянку Валентину Сампайо в качестве своей первой транссексуальной модели. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушку наняли менее чем через год после того, как один из руководителей сказал, что "такие женщины" не подходят для бренда.



22-летняя модель Валентина Сампайо сделала объявление на своей странице в Instagram и опубликовала закулисные фотографии своей фотосессии для линии розового белья Victoria Secret.

Также Валентина стала первой транс-женщиной, которая украсила обложку Vogue в 2017 году.



Девушка говорит, что никогда не была жертвой анти-транс-дискриминации. Она сказала, что ее родители всегда уважали ее выбранную личность.





Модель-трансгендер. Скриншот: Instagram/ valentts

Валентина Сампайо. Скриншот: Instagram/ valentts

Директор по маркетингу Эд Разек заявил в ноябре Vogue, что модели "транс" и "плюс" не подходят для показа мод Victoria's Secret.



Эти комментарии вызвали резкую критику со стороны знаменитостей, таких как Рианна, и конкурентов Aerie и Third Love, что побудило Разека извиниться за свои замечания всего через несколько дней после их публикации, сообщает Business Insider.



Пока Сампайо не прокомментировала комментарии Разека.



Как сообщали Українські Новини, из-за заявлений Разека женщины "плюс-сайз" устроили акцию протеста возле магазина Victoria's Secret в Лондоне.



Также из-за обвинений компании в сексизме акции Victoria's Secret рухнули на 41%.