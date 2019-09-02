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02 вересня 2019, понеділок, 16:28 14
Силові структури 2019-09-02T16:43:55+03:00
Українські Новини
МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіції, тому що він тиснув на бізнес

МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіції, тому що він тиснув на бізнес

Міністерство внутрішніх справ скасувало економічний департамент Національної поліції.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"МВС вже ліквідував департамент економічного захисту у складі Нацполиции. В країні повинен бути єдиний професійний і потужний орган по боротьбі з економічними злочинами", - повідомив Аваков.

За його словами, Кабінет Міністрів підтримав ліквідацію департаменту і переклад фахівців в Службу фінансових розслідувань.

Раніше на засіданні Кабміну до присутніх журналістів вийшов прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він сказав, що тепер практика закритих засідань уряду з подальшим брифінгом буде постійною.

Потім Гончарук повідомив про ліквідацію економічного відділу Нацполіції. Таке рішення в Кабміні мотивували тим, що УБЕЗ чинив тиск на бізнес.

Прем'єр явно квапився і сказав, що готовий відповісти буквально на кілька запитань по темі ліквідації структури Нацполіції, після чого пішов зі словами: "Пішов працювати".

А Аваков продовжить очолювати МВС.

Також Геращенко хоче стати заступника міністра внутрішніх справ.

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