МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіції, тому що він тиснув на бізнес

Міністерство внутрішніх справ скасувало економічний департамент Національної поліції.\r\nПро це в мікроблозі Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.\r\n"МВС вже ліквідував департамент економічного захисту у складі Нацполиции. В країні повинен бути єдиний професійний і потужний орган по боротьбі з економічними злочинами", - повідомив Аваков.\r\nЗа його словами, Кабінет Міністрів підтримав ліквідацію департаменту і переклад фахівців в Службу фінансових розслідувань.\r\nРаніше на засіданні Кабміну до присутніх журналістів вийшов прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він сказав, що тепер практика закритих засідань уряду з подальшим брифінгом буде постійною.\r\nПотім Гончарук повідомив про ліквідацію економічного відділу Нацполіції. Таке рішення в Кабміні мотивували тим, що УБЕЗ чинив тиск на бізнес.\r\nПрем'єр явно квапився і сказав, що готовий відповісти буквально на кілька запитань по темі ліквідації структури Нацполіції, після чого пішов зі словами: "Пішов працювати".\r\nА Аваков продовжить очолювати МВС.\r\nТакож Геращенко хоче стати заступника міністра внутрішніх справ.