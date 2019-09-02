МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіції, тому що він тиснув на бізнес

Міністерство внутрішніх справ скасувало економічний департамент Національної поліції.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"МВС вже ліквідував департамент економічного захисту у складі Нацполиции. В країні повинен бути єдиний професійний і потужний орган по боротьбі з економічними злочинами", - повідомив Аваков.

За його словами, Кабінет Міністрів підтримав ліквідацію департаменту і переклад фахівців в Службу фінансових розслідувань.

Раніше на засіданні Кабміну до присутніх журналістів вийшов прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він сказав, що тепер практика закритих засідань уряду з подальшим брифінгом буде постійною.

Потім Гончарук повідомив про ліквідацію економічного відділу Нацполіції. Таке рішення в Кабміні мотивували тим, що УБЕЗ чинив тиск на бізнес.

Прем'єр явно квапився і сказав, що готовий відповісти буквально на кілька запитань по темі ліквідації структури Нацполіції, після чого пішов зі словами: "Пішов працювати".

А Аваков продовжить очолювати МВС.

Також Геращенко хоче стати заступника міністра внутрішніх справ.