Геращенко хоче стати заступником міністра внутрішніх справ

Колишній позаштатний радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і народний депутат VIII скликання від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Декларація претендента опублікована в реєстрі НАЗК, інформує видання ТһеБабель.

У реєстрі зазначається, що Геращенко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра в Міністерстві внутрішніх справ. Декларація була опублікована 1 вересня ввечері.

У розділі "місце роботи" політик вказано "Міністерство внутрішніх справ". А в рядку "Займана посада або посада, на яку претендуєте якості кандидата)" - "заступник Міністра". Задекларував Геращенко співволодіння на квартиру площею 77,2 квадрата в Харкові, а на його дружину - спиввланснисть на квартири у 55,7 квадратів і право на користування квартирою з такою ж площею. Ще одна столична квартира площею майже 190 квадратів у декларації Геращенко записана на користування іншим громадянином - Олександром Даниленко. На тестя політика записана земельна ділянка на 700 квадратів, розташована на Полтавщині.

Авто Геращенко не має, принаймні, за декларацією. Зате на його тестя - Олексія Шамбурова, записана Hyundai Santa Fe 2016 випуску вартістю 1,3 мільйона гривень.

По 2018 Геращенко задекларував 394 Тисячі 450 грн зарплати. Його дружина отримала 130 000 гривень аліментів, і ще 353 тисяч гривень - дохід від підприємницької діяльності.

Тесть Геращенко отримав 368 тисяч гривень в якості доходу від підприємницької діяльності і ще більше 26 000 гривень пенсії.

політика 483 тисяч гривень та 40 000 доларів готівкою у спільній власності с. Зате у тестя ще 450 000 гривень і 58 000 доларів.

Антон Геращенко - народний депутат Верховної Ради VIII скликання від фракції Народний фронт. У 2014 році Антон Геращенко був призначений радником міністра внутрішніх справ України. В парламент нового скликання Геращенко не балотувався, але заявив при цьому, що залишиться в українській політиці.

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