підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 вересня 2019, понеділок, 16:05 16
Політика 2019-09-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
Геращенко хоче стати заступником міністра внутрішніх справ

Геращенко хоче стати заступником міністра внутрішніх справ

Колишній позаштатний радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і народний депутат VIII скликання від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Декларація претендента опублікована в реєстрі НАЗК, інформує видання ТһеБабель.

У реєстрі зазначається, що Геращенко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра в Міністерстві внутрішніх справ. Декларація була опублікована 1 вересня ввечері.

У розділі "місце роботи" політик вказано "Міністерство внутрішніх справ". А в рядку "Займана посада або посада, на яку претендуєте якості кандидата)" - "заступник Міністра". Задекларував Геращенко співволодіння на квартиру площею 77,2 квадрата в Харкові, а на його дружину - спиввланснисть на квартири у 55,7 квадратів і право на користування квартирою з такою ж площею. Ще одна столична квартира площею майже 190 квадратів у декларації Геращенко записана на користування іншим громадянином - Олександром Даниленко. На тестя політика записана земельна ділянка на 700 квадратів, розташована на Полтавщині.

Авто Геращенко не має, принаймні, за декларацією. Зате на його тестя - Олексія Шамбурова, записана Hyundai Santa Fe 2016 випуску вартістю 1,3 мільйона гривень.

По 2018 Геращенко задекларував 394 Тисячі 450 грн зарплати. Його дружина отримала 130 000 гривень аліментів, і ще 353 тисяч гривень - дохід від підприємницької діяльності.

Тесть Геращенко отримав 368 тисяч гривень в якості доходу від підприємницької діяльності і ще більше 26 000 гривень пенсії.

політика 483 тисяч гривень та 40 000 доларів готівкою у спільній власності с. Зате у тестя ще 450 000 гривень і 58 000 доларів.

Антон Геращенко - народний депутат Верховної Ради VIII скликання від фракції Народний фронт. У 2014 році Антон Геращенко був призначений радником міністра внутрішніх справ України. В парламент нового скликання Геращенко не балотувався, але заявив при цьому, що залишиться в українській політиці.

Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.

А Аваков продовжить очолювати МВС.
Архів
Новини
Зеленський призначив дочку свого викладача держуповноваженою в АМКУ 17:25
Анастасія-Крістель Домани. Фото: Facebook/ Анастасія Крістель Домани
Дівчину-трансгендера утримували проти волі в одному з київських відділень Приватбанку 17:02
Зеленський хоче щотижня позбавляти вищих суддів мантій і звань 16:38
МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіції, тому що він тиснув на бізнес 16:28
Фото: Львовский горсовет
Невідомі під час "першого дзвоника" закидали невідомими предметами школу з польською мовою викладання у Львові 16:24
більше новин
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо 22:17
більше новин
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України 22:50
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok