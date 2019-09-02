Бойко хоче, щоб Рада почала виконувати "мінські" угоди

Світ, підвищення соцстандартів, зниження тарифів - вирішенням саме цих питань парламент повинен зайнятися в першу чергу. Про це Співголова фракції "Опозиційної платформи – за життя" Юрій Бойко заявив журналістам у понеділок, 2 вересня, повідомляє офіційний сайт платформи.

Він назвав ключові питання, які, на думку опозиціонерів, парламент має розглянути першочергово.

"Це виконання політичної частини Мінських угод, що забезпечить проведення мирних переговорів між Україною і Росією. Це підвищення соціальних стандартів, відновлення соціальних виплат, зниження комунальних тарифів. Наша фракція подала відповідні законопроекти. Ми вимагаємо, щоб вони вносились в зал і голосувались. На жаль, ми досі не бачимо порядку денного. Це абсолютно неправильно, тому що будь-які законопроекти, які вносяться в зал, повинні проходити обговорення", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Політик також зазначив, що не можна знімати недоторканість з депутатів, не знімаючи її з президента і суддів.

"Окрім юридичних проблем, які є із законопроектом про зняття депутатської недоторканності, є ще й моральні. Коли ми голосували за цей законопроект у першому читанні, було зрозуміло, що недоторканість також буде знята з президента і суддів. І це був би добрий сигнал для суспільства. Якщо ж знімати недоторканість тільки з депутатів, то їх можна буде "нагинати". Тож ми готові підтримати зняття недоторканності, але з усіх", - сказав парламентар.

Що ж стосується відкриття ринку землі, то, за словами Юрія Бойка, суспільство сьогодні до цього не готове.

"Більш того, ніхто не знає, яким буде закон про ринок землі. Це дуже чутливе питання, яке має бути ретельно опрацьоване, обговорене з суспільством, винесене на референдум. І тільки після цього його можна виносити в зал Верховної Ради", - підкреслив Співголова фракції "опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко звернувся до спікера парламенту з пропозицією провести нараду щодо організації роботи парламенту, враховуючи права опозиції та монобільшість, яка сформувалася у Верховній Раді.

"Якщо будуть вноситися тільки закони за авторством комітетів, якими керують представники правлячої більшості, то інші парламентарі як суб’єкти законодавчої ініціативи будуть відчувати себе просто статистами, а цього допускати не можна. Це порушує принцип парламентаризму і буде дуже погано не тільки для самого парламенту, а й для країни в цілому. Наше бажання, щоб ви стали спікером всього парламенту, а не тільки спікером правлячої частини", - зазначив Юрій Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу", платформа Бойко, "Батьківщина", "Євросолідарність" і "Голос" створили фракції в Раді.

Раніше в опозиції звинуватили Зеленського в переході від риторики відновлення миру до "політиці війни".