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18 августа 2019, воскресенье, 19:25 360
Политика 2019-08-18T19:26:52+03:00
Українські Новини
В оппозиции обвинили Зеленского в переходе от риторики восстановления мира к "политике войны"

В оппозиции обвинили Зеленского в переходе от риторики восстановления мира к "политике войны"

Режим Зеленского не желает выполнять свои предвыборные обещания и принести Украине мир. Об этом сказано в заявлении Оппозиционной платформы – За жизнь.

Партия заявляет, что придя к власти, президент и его политическая команда не хотят выполнять свои предвыборные обещания. Вместо того, чтобы представить обществу мирный план и приступить к прямым переговорам с Донецком, Луганском и Москвой, представители власти теперь заявляют, что конфликт не удастся быстро урегулировать.


"Совершенно очевидно, что в своей риторике и действиях "Зе" уже ничем не отличается от предыдущего режима Порошенко. Последние годы от Порошенко и других представителей прошлого режима постоянно звучали заявления, что путь к миру сложный и конфликт на Донбассе будет долгим. За этой риторикой прошлая власть скрывала свое нежелание и неспособность принести мир стране....Именно так "запел" глава "Слуги" в Верховной Раде Дмитрий Разумков", - говорится в сообщении.

Оппозиционная платформа заявляет, что нужно следовть их плану-концепции мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который базируется на Минских соглашениях.

"Мы требуем от власти выполнить свое предвыборное обещание и приступить к мирному урегулированию конфликта. Мы готовы еще раз представить для изучения свой мирный план. Готовы содействовать началу прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва", - подчеркнули в Оппозиционной платформе.

"Если режим "Зе" не в состоянии решить поставленные гражданами задачи, в Украине есть политическая сила, которая готова повести страну по пути мира, демократии и социально-экономического развития – это ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ", - добавили они.

Напомним, ранее в Оппозиционной платформе заявили, что игры Порошенко в "оппозицию" – это манипуляция ради парламентских должностей.

Больше новостей о: Война Оппозиционная платформа – За жизнь Партия "Слуга народа"

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