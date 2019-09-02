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02 вересня 2019, понеділок, 15:23 23
Президент 2019-09-02T17:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що ми всіх переможемо, і додав, що "якщо ні - то ні"

Зеленський заявив, що ми всіх переможемо, і додав, що "якщо ні - то ні"

Підбиваючи підсумки сьогоднішньої зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабміну і правоохоронців, президент Володимир Зеленський висловив впевненість в успішній взаємодії всіх гілок влади і органів.

Зеленський заявив, що на першому засіданні парламенту він не побачив бажання всіх партій працювати спільно.

"На жаль, не всі партії хочуть працювати заради суспільства, але я думаю, що ми знайдемо підхід. А не знайдемо - тоді будемо приймати закони самі, тому що ми обіцяли нашим виборцям", - сказав Зеленський.

"Я впевнений, що ми все зможемо працювати разом і обов'язково всіх переможемо. І навіть не хочу говорити "а якщо ні..." - заявив він і додав: - То... немає".

Президент додав: "Я впевнений, що все буде добре".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі і сказав йому йти гуляти.

А тим часом син Зеленського пішов у "Новопечерскую школу", де рік навчання коштує $13 000.
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