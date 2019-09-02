Сын Зеленского пошел в "Новопечерскую школу", где год обучения стоит $13 000

Кирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: Cтрана

Кирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: Cтрана

Сегодня, 2 сентября, первый звонок прозвенел для 6-летнего Кирилла Зеленского. Сын президента пошел в первый класс частной "Новопечерской школы" в Киеве. Об этом сообщает "Страна".

По информации издания , Кирилл будет ходить на уроки во вторую смену с 12.30. На школьную линейку мальчика привела мама Елена Зеленская и папа Владимир Зеленский.

Сама школа находится на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские липки".

Кирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: Cтрана

Отметим, что 15-летняя Алексанра, дочь президента, пошла сегодня в 9-й класс той же "Новопечерской школы". Первая леди отметила, что ей бы хотелось гордиться своими детьми.

Как мы уже писали, год обучения стоит тут около $10 850 и $12 850 для младших классов. Кстати, если здесь учатся двое детей, то родители получают скидку до 5%. Информация об этом размещена на сайте школы.

Как сообщают Українські Новини, сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс.

Тем временем, новый премьер-министр поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина.