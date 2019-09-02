подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 11:11 91
Общество 2019-09-02T11:11:59+03:00
Українські Новини
Сын Зеленского пошел в "Новопечерскую школу", где год обучения стоит $13 000

Сын Зеленского пошел в "Новопечерскую школу", где год обучения стоит $13 000

Кирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: Cтрана
Кирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: Cтрана

Сегодня, 2 сентября, первый звонок прозвенел для 6-летнего Кирилла Зеленского. Сын президента пошел в первый класс частной "Новопечерской школы" в Киеве. Об этом сообщает "Страна"

По информации издания , Кирилл будет ходить на уроки во вторую смену с 12.30. На школьную линейку мальчика привела мама Елена Зеленская и папа Владимир Зеленский.

Сама школа находится на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские липки".

Кирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: CтранаКирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: Cтрана

Отметим, что 15-летняя Алексанра, дочь президента, пошла сегодня в 9-й класс той же "Новопечерской школы". Первая леди отметила, что ей бы хотелось гордиться своими детьми.

Как мы уже писали, год обучения стоит тут около $10 850 и $12 850 для младших классов. Кстати, если здесь учатся двое детей, то родители получают скидку до 5%. Информация об этом размещена на сайте школы.

Как сообщают Українські Новини, сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс.

Тем временем, новый премьер-министр поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина.

Больше новостей о: Школа Владимир Зеленский Елена Зеленская

Архив
Новости
Рада может принять закон об отмене депутатской неприкосновенности с 3 сентября 11:56
Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей 11:49
Наша жесткая позиция – снижение вмешательства государства в энергорынки, - министр энергетики Оржель 11:36
Зеленский предлагает предоставить Президенту право утверждать план обороны и его структуру 11:35
Для восстановления инфраструктуры нужно решить вопрос менеджмента, и лишь потом финансов, - Голик 11:32
больше новостей
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются 22:13
больше новостей
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины 22:50
Поединок Ломаченко - Кэмпбелл. Скриншот видео
Украинец Ломаченко победил британца Кэмпбелла единогласным решением 08:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok