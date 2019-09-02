Зеленський доручив розпочати підготовку до великої приватизації до 1 грудня

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів почати підготовку до великої приватизації до 1 грудня.Про це Президент сказав в ході наради, передають Українські Новини.

"Почати підготовку великих державних компаній до приватизації із залученням інвестиційних радників. Термін - до 1 грудня 2019 року", - сказав він.

Він також повідомив, що продаж першого такого об'єкта повинна відбудуться 1 квітня 2020 року.При цьому, Зеленський повідомив голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і голові депутатської фракції Давида Арахамии, що очікує від парламенту підготовку законопроекту про скасування чинного переліку великих об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, а уряду підготувати новий такий перелік.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну передати не менше 500 підприємств у Фонд державного майна через систему ProZorro.Продажу до 1 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабінету міністрів внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді прийняти закон до грудня.