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02 вересня 2019, понеділок, 14:02 15
Політика 2019-09-02T14:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив провести кадрове перезавантаження в "Укравтодорі" і ряді органів держвлади до 2020

Зеленський доручив провести кадрове перезавантаження в "Укравтодорі" і ряді органів держвлади до 2020

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів провести кадрове перезавантаження у Державному агентстві автомобільних доріг "Укравтодор", а також у Державній службі з питань геодезії, картографії і кадастру, Державної служби геології та надр, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної екологічної інспекції та Державній службі з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека" до 1 січня 2020 року.

Про це він повідомив на нараді з Кабміном, Верховною Радою та правоохоронцями, передають Українські Новини.

"Щодо ліквідації масштабних корупційних схем в окремих органах державної влади України. Провести повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу і громадян органів державної влади - це Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека, ну, і самий відомий, Укравтодор", - сказав він.

Відповідальними за проведення перезавантаження Зеленський призначив прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський доручив прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину до грудня.


Також Президент доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу.

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