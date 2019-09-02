Зеленський доручив прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину до грудня

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект щодо легалізації видобутку бурштину, а Раді - прийняти закон до грудня.

Про це він сказав на нараді, передають Українські Новини.

Відповідальними за внесення законопроекту Зеленський призначив прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Відповідальними за прийняття законопроекту до 1 грудня Зеленський визначив главу фракції "Слуга народу" в парламенті Давида Арахамію і голову Ради Дмитра Разумкова.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня Зеленський виступав за звільнення начальників управлінь Служби безпеки України у Рівненській, Волинській і Житомирській областях та начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененко через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

Тим часом прокуратора відкрила кримінальне провадження за фактом можливої причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.