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02 вересня 2019, понеділок, 13:27 23
Президент 2019-09-02T14:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину до грудня

Зеленський доручив прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину до грудня

Володимир Зеленський. Скріншот відео 112.ua
Володимир Зеленський. Скріншот відео 112.ua

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект щодо легалізації видобутку бурштину, а Раді - прийняти закон до грудня.

Про це він сказав на нараді, передають Українські Новини.

Відповідальними за внесення законопроекту Зеленський призначив прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Відповідальними за прийняття законопроекту до 1 грудня Зеленський визначив главу фракції "Слуга народу" в парламенті Давида Арахамію і голову Ради Дмитра Разумкова.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня Зеленський виступав за звільнення начальників управлінь Служби безпеки України у Рівненській, Волинській і Житомирській областях та начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененко через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

Тим часом прокуратора відкрила кримінальне провадження за фактом можливої причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.
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