Прокуратора открыла дело о незаконной добыче янтаря в Житомирской области

Прокуратора открыла уголовное производство по факту возможной причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в Житомирской области.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области, передают Українські Новини.



Так, 12 августа, во время рабочей поездки Президента Владимира Зеленского в Житомирскую область, в Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря.



На совещании Зеленский озвучил информацию о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществления незаконной деятельности.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса.



Как сообщали Українські Новини, 12 августа Зеленский выступал за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях и начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.