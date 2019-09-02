КБ "Південне" показало видовищне відео випробувань космічної ракети "Циклон-4"

30 серпня в Дніпрі пройшов другий цикл планових вогневих випробувань третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4". Відео випробувань було опубліковано на YouTube-каналі Yuzhnoye SDO.

Випробування пройшли успішно, всі п'ять включень двигуна пройшли в штатному режимі, що підтверджує можливість виведення за допомогою "Циклон-4" корисного вантажу на орбіту.

Метою цих вогневих стендових випробувань стала технічна перевірка працездатності пневмогидравлической системи подачі палива у двигун, системи управління вектором тяги та рідинної реактивної системи, роботи безпосередньо двигуна.

https://www.youtube.com/watch?v=D6rkLbSSSZY" frameborder="0" allowfullscreen>

Нагадаємо, ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Раніше в Україні успішно випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун", а 5 червня в Україні завершилися кваліфікаційні випробування українсько-турецького бойового модуля "Serdar".