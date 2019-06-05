Видео дня: зрелищные огневые испытания украинско-турецкого боевого модуля Serdar

Сегодня, 5 июня, в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Так, сообщается, что совместная разработка турецкой компании "Aselsan" и предприятий ГК "Укроборонпром" - ГККБ "ЛУЧ" и "Спецтехноэкспорт" готова к серийным поставкам в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком. Ожидается, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции.

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Отмечается, что турецкая компания выступила разработчиком и интегратором боевого модуля, в частности, систем стабилизации и дистанционного управления огнем, систем захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения. В свою очередь "Спецтехноэкспорт" обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых "ГККБ" ЛУЧ ", и систем "Serdar" - это универсальная дистанционно управляемая и стабилизирована система вооружения, которая обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем ​​и ночью, при любых погодных условиях.

Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя (в отдельных версиях - четырьмя) пусковыми установками для ракет ЖК-2С.

"Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также, система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а пробитие брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой. Благодаря малому весу, боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых транспортных средств, значительно повышая их боеспособность. Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

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