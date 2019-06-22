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22 июня 2019, суббота, 20:45 465
Силовые структуры 2019-06-22T20:46:05+03:00
Українські Новини
В Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун"

В Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун"

В Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун".

Испытания прошли успешно, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей. 

Ранее об успешном этапе испытаний "Нептуна" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля.

27 мая он успешно прошел огневые испытания, информировал "Укроборонпром".

Напомним, в сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ.

5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".

ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

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