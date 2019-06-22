В Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун"

В Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун".\r\nИспытания прошли успешно, сообщили в пресс-службе Минобороны.\r\nИспытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей. \r\nРанее об успешном этапе испытаний "Нептуна" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля.\r\n27 мая он успешно прошел огневые испытания, информировал "Укроборонпром".\r\n\r\nНапомним, в сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ.\r\n5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".\r\nВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".