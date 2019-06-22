В Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун"

В Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун".

Испытания прошли успешно, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей.

Ранее об успешном этапе испытаний "Нептуна" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля.

27 мая он успешно прошел огневые испытания, информировал "Укроборонпром".

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