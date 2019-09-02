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02 вересня 2019, понеділок, 12:31 21
Фінанси 2019-09-02T14:45:06+03:00
Українські Новини
Залишок коштів у держскарбниці встановив новий рекорд 61,8 млрд

Залишок коштів у держскарбниці встановив новий рекорд 61,8 млрд

Казначейство. Фото: podrobnosti.ua
Казначейство. Фото: podrobnosti.ua

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в серпні збільшився на 26,3% з 48,968 млрд гривень (на 1 серпня) до 61,83 млрд гривень (на 1 вересня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

У червні державний бюджет виконаний по доходах на 82,2%.

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