підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 липня 2019, четвер, 13:36 26
Силові структури 2019-07-04T16:30:04+03:00
Українські Новини
ДБР впіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції в Херсоні

ДБР впіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції в Херсоні

Держбюро розслідувань впіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції у Херсоні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

Поліцейський вимагав та отримав 1500 доларів хабара від браконьєра, який незаконно ловив рибу в акваторії Дніпра.

На корупції погорів виконуючий обов'язки начальника сектора кримінальної поліції відділення поліції в порту «Херсон» ХВП ГУ НП в Херсонській області.

"Затримали сьогодні чергового хабарника у погонах. Він вимагав та отримав 1500 доларів хабара від особи, яка займалася незаконним виловом риби в акваторії Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та Каховського водосховища", - написала Варченко.

Поліцейський вимагав гроші за те, що закриє очі на правопорушення і не притягне його до відповідальності.

Тепер він буде відповідати перед законом.

Його затримали в порядку статті 208 КПК.

Нагадаємо, в кінці червня ДБР завершило досудове слідство у справі перевертнів у погонах. Слідчі ДБР викрили організовану злочинну групу, членами якої були діючі та колишні правоохоронці.

Серед ватажків банди був діючий полковник СБУ.

Більше новин про: Херсон Варченко хабарництво затримання на хабарництві ДБР поліцейський

Архів
Новини
Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки, - ЗМІ 16:12
Очолювана Вовком колегія АМКУ приймає до розгляду скарги компанії звинуваченого у фінансуванні тероризму Амірханяна 16:05
Майбутній губернатор Луганської області Комарницький розповів про свої стосунки з Аваковим 15:59
Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора 15:50
У Зеленського падає, у Бойка зростає: свіжі рейтинги 15:36
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok