ДБР впіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції в Херсоні

Держбюро розслідувань впіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції у Херсоні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

Поліцейський вимагав та отримав 1500 доларів хабара від браконьєра, який незаконно ловив рибу в акваторії Дніпра.

На корупції погорів виконуючий обов'язки начальника сектора кримінальної поліції відділення поліції в порту «Херсон» ХВП ГУ НП в Херсонській області.

"Затримали сьогодні чергового хабарника у погонах. Він вимагав та отримав 1500 доларів хабара від особи, яка займалася незаконним виловом риби в акваторії Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та Каховського водосховища", - написала Варченко.

Поліцейський вимагав гроші за те, що закриє очі на правопорушення і не притягне його до відповідальності.

Тепер він буде відповідати перед законом.

Його затримали в порядку статті 208 КПК.

Нагадаємо, в кінці червня ДБР завершило досудове слідство у справі перевертнів у погонах. Слідчі ДБР викрили організовану злочинну групу, членами якої були діючі та колишні правоохоронці.

Серед ватажків банди був діючий полковник СБУ.