ДБР впіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції в Херсоні

Держбюро розслідувань впіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції у Херсоні.\r\nПро це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.\r\nПоліцейський вимагав та отримав 1500 доларів хабара від браконьєра, який незаконно ловив рибу в акваторії Дніпра.\r\nНа корупції погорів виконуючий обов'язки начальника сектора кримінальної поліції відділення поліції в порту «Херсон» ХВП ГУ НП в Херсонській області.\r\n"Затримали сьогодні чергового хабарника у погонах. Він вимагав та отримав 1500 доларів хабара від особи, яка займалася незаконним виловом риби в акваторії Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та Каховського водосховища", - написала Варченко.\r\nПоліцейський вимагав гроші за те, що закриє очі на правопорушення і не притягне його до відповідальності.\r\nТепер він буде відповідати перед законом.\r\nЙого затримали в порядку статті 208 КПК.\r\nНагадаємо, в кінці червня ДБР завершило досудове слідство у справі перевертнів у погонах. Слідчі ДБР викрили організовану злочинну групу, членами якої були діючі та колишні правоохоронці.\r\nСеред ватажків банди був діючий полковник СБУ.