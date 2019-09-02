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02 вересня 2019, понеділок, 11:11 5
Суспільство 2019-09-02T11:53:08+03:00
Українські Новини
Син Зеленського пішов у "Новопечерскую школу", де рік навчання коштує $13 000

Син Зеленського пішов у "Новопечерскую школу", де рік навчання коштує $13 000

Кирило Зеленський буде вчитися у цій школі, фото: Країна
Кирило Зеленський буде вчитися у цій школі, фото: Країна

Сьогодні, 2 вересня, перший дзвінок продзвенів для 6-річного Кирила Зеленського. Син президента пішов у перший клас приватної "Новопечерской школи" в Києві. Про це повідомляє "Страна".

За інформацією видання , Кирило буде ходити на уроки в другу зміну з 12.30. На шкільну лінійку хлопчика привела мама Олена Зеленська і тато Володимир Зеленський.

Сама школа знаходиться на території елітного житлового комплексу "Новопечерські липки".

Кирило Зеленський буде вчитися у цій школі, фото: КраїнаКирило Зеленський буде вчитися у цій школі, фото: Країна

Зазначимо, що 15-річна Алексанр, дочка президента, пішла сьогодні о 9-й клас тієї ж "Новопечерской школи". Перша леді зазначила, що їй би хотілося пишатися своїми дітьми.

Як ми вже писали, рік навчання коштує тут близько $10 850 і $12 850 для молодших класів. До речі, якщо тут навчаються двоє дітей, то батьки отримують знижку до 5%. Інформація про це розміщена на сайті школи.

Як повідомляють Українські Новини, син Зеленського Кирило сьогодні пішов в 1 клас.

Тим часом, новий прем'єр-міністр привітав школярів з 1 вересня і прокотився на самокаті в будівлі Кабміну.

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