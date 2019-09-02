Дружина нового міністра оборони - кандидат у депутати від партії Вакарчука

Дружина нового міністра оборони Загороднюка Андрія Аліна Свідерська балотувалася в депутати Верховної Ради за списком партії Святослава Вакарчука "Голос".

Про це повідомляє "Страна".

Так, Свідерська була у списку партії "Голос" під № 19. У парламент пройшли всього 17 кандидатів від "Голосу".

30-річна дружина нового міністра - випускниця Києво-Могилянської академії. Після навчання в Україні вона вивчала право в британському Кембриджі. У 2015 році вона була радником міністра економіки Абромавичуса з питань дерегуляції. Його зараз призначили головою "Укроборонпрому".

П'ять років тому Аліна Свідерська розповідала про своє навчання в Англії за стипендією від фонду Сороса.

"Я навчалася в Кембриджі на стипендії Сороса. Отримала дві стипендії. Одну стипендію Пінчука, яка повністю покривала все, і друга стипендія Сороса - вона теж все покривала. Я вибрала стипендію Сороса. Мені покривали всі витрати, аж до квитків туди і назад, гроші на харчування, перельоти, у мене залишалося ще на подорожі по всьому світу, - все за рахунок стипендії", - розповіла Свідерська.

Зараз дружина міністра оборони керує ТОВ "Айсі хідро юкрейн". Фірма займається працює в галузі електроенергетики. Володіє цією фірмою норвезька компанія AICE Hydro AS. У ній основні власники - громадяни Норвегії та Данії. Аліні Свідерській належить в норвезькій фірмі 4,06% капіталу. Про це сам новий міністр повідомив у своїй декларації.

Фірма "Айсі хідро юкрейн", якою керує Аліна Свідерська, займається будівництвом міні-гідроелектростанцій в Україні. Зокрема, готується будівництво міні-гідроелектростанції в Новоград-Волинському районі Житомирської області.

Влітку минулого року на сайті Новоград-Волинської міськради з'явилася інформація, що депутати міськради звернулися до Житомирської облдержадміністрації з приводу можливих негативних наслідків у разі будівництва міні-ГЕС. На думку депутатів, через вибір місця розташування греблі виникла критична ситуація навколо водозабору міста Новоград-Волинський.

Норвезька компанія AICE Hydro AS, 4% капіталу якої у дружини задекларував новий міністр оборони, який також є власником ще однієї української фірми "Екоресурсбуд". Остання займається реконструкцією міні-ГЕС "Жураки" у Борогодчанському районі Івано-Франківської області.

Як повідомляли Українські Новини, новий міністр оборони тримає готівкою 400 тис. гривень і 200 тис. доларів.