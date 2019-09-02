Банк "Альянс" оштрафували на 2,6 млн

Національний банк у серпні оштрафував банк "Альянс" на 2,6 млн гривень, Укргазбанк – на 300 тис. гривень та Комерційний індустріальний банк на 200 тис. гривень за порушення у фінмоніторинг.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ.\r\nНаціональний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у серпні 2019 застосував до чотирьох банків заходи впливу.\r\nНБУ застосував захід впливу до банку "Альянс" у вигляді штрафу в розмірі 2,6 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала в обслуговуванні фізичних осіб (зокрема близької людини національного публічного діяча, посадових осіб банку), які проводили фінансові операції з цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики.\r\nТак, продаж ОВДП на біржі здійснювався юридичними особами, в результаті таких дій отримували інвестиційний збиток, одночасно вищевказані фізичні особи внаслідок подальшого продажу ОВДП отримували інвестиційну прибуток.\r\nКрім того, банк сам виступав учасником (брокером) зазначених фінансових операцій, а їх характер і наслідки дають підстави вважати, що метою здійснення цих фінансових операцій може бути легалізація кримінальних доходів, конвертація (переклад) безготівкових коштів у готівку (зокрема пов'язаних зі зняттям готівки, купівлею-продажем цінних паперів).\r\nТакож ці операції не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу).\r\nУ той же час банк фігурує у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів із використанням цінних паперів.\r\nДо Ощадбанку було застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за нездійснення банком на підставі офіційних документів перевірки повноважень особи, яка діє як представник клієнта.\r\nУкргазбанк оштрафований на 300 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.\r\nТакож держбанк отримав письмове застереження за окремі факти порушень.\r\nКомерційний індустріальний банк оштрафований на 200 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.\r\nСукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.