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02 вересня 2019, понеділок, 10:32 20
Фінанси 2019-09-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
Банк "Альянс" оштрафували на 2,6 млн

Банк "Альянс" оштрафували на 2,6 млн

Національний банк у серпні оштрафував банк "Альянс" на 2,6 млн гривень, Укргазбанк – на 300 тис. гривень та Комерційний індустріальний банк на 200 тис. гривень за порушення у фінмоніторинг.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у серпні 2019 застосував до чотирьох банків заходи впливу.

НБУ застосував захід впливу до банку "Альянс" у вигляді штрафу в розмірі 2,6 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала в обслуговуванні фізичних осіб (зокрема близької людини національного публічного діяча, посадових осіб банку), які проводили фінансові операції з цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики.

Так, продаж ОВДП на біржі здійснювався юридичними особами, в результаті таких дій отримували інвестиційний збиток, одночасно вищевказані фізичні особи внаслідок подальшого продажу ОВДП отримували інвестиційну прибуток.

Крім того, банк сам виступав учасником (брокером) зазначених фінансових операцій, а їх характер і наслідки дають підстави вважати, що метою здійснення цих фінансових операцій може бути легалізація кримінальних доходів, конвертація (переклад) безготівкових коштів у готівку (зокрема пов'язаних зі зняттям готівки, купівлею-продажем цінних паперів).

Також ці операції не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу).

У той же час банк фігурує у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів із використанням цінних паперів.

До Ощадбанку було застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за нездійснення банком на підставі офіційних документів перевірки повноважень особи, яка діє як представник клієнта.

Укргазбанк оштрафований на 300 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Також держбанк отримав письмове застереження за окремі факти порушень.

Комерційний індустріальний банк оштрафований на 200 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

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