Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше в своїй кар'єрі вийшла у чвертьфінал престижного турніру US Open. Про це повідомляє BBC Україна.

24-річна українка, яка зараз є п'ятою ракеткою світу, переграла Медісон Кіз в двох сетах з рахунком 7: 5, 6: 4. Кіз зараз займає 9 місце в рейтингу WTA.



У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти британки Йоханни Конте (16 сходинка в рейтингу).

Раніше вони вже зустрічалися чотири рази, і кожного разу перемогу здобула українська тенісистка.



У попередньому раунді US Open Світоліна зійшлася з іншою українською тенісисткою - Даяною Ястремською. Матч завершився з рахунком 6: 2 і 6: 0 на користь Світоліної.

Останній сезон - один з найбільш вдалих в кар'єрі Еліни Світоліної. В цьому році вона вперше вийшла у півфінал Вімблдону.

Вона також стала першою українкою, якій вдалося зробити це в одиночному розряді.

У січні Світоліна також пробилася у чвертьфінал Australian Open, а в грудні виграла підсумковий турнір WTA, перегравши у фіналі американку Слоан Стівенс.



Як повідомляли Українські Новини, Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.

Раніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.

Тим часом Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.