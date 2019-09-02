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02 вересня 2019, понеділок, 10:20 138
Спорт 2019-09-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру US Open

Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру US Open

Еліна Світоліна. Фото: twitter.com/poroshenko
Еліна Світоліна. Фото: twitter.com/poroshenko

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше в своїй кар'єрі вийшла у чвертьфінал престижного турніру US Open. Про це повідомляє BBC Україна.

24-річна українка, яка зараз є п'ятою ракеткою світу, переграла Медісон Кіз в двох сетах з рахунком 7: 5, 6: 4. Кіз зараз займає 9 місце в рейтингу WTA.


У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти британки Йоханни Конте (16 сходинка в рейтингу).

Раніше вони вже зустрічалися чотири рази, і кожного разу перемогу здобула українська тенісистка.

У попередньому раунді US Open Світоліна зійшлася з іншою українською тенісисткою - Даяною Ястремською. Матч завершився з рахунком 6: 2 і 6: 0 на користь Світоліної.

Останній сезон - один з найбільш вдалих в кар'єрі Еліни Світоліної. В цьому році вона вперше вийшла у півфінал Вімблдону.

Вона також стала першою українкою, якій вдалося зробити це в одиночному розряді.

У січні Світоліна також пробилася у чвертьфінал Australian Open, а в грудні виграла підсумковий турнір WTA, перегравши у фіналі американку Слоан Стівенс.

Як повідомляли Українські Новини, Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.

Раніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.

Тим часом Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.

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