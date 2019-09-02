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02 вересня 2019, понеділок, 09:57 42
Фінанси 2019-09-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання

Гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 серпня-1 вересня, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3063,9917
100 доларів США 2514,4111
100 швейцарських франків 2543,6833
1000 ієн 236,6051
10 російських рублів 3,7817
100 євро 2774,9041

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами аналітиків курс долара найближчим часом почне стабільно зростати.

У п'ятницю, 30 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH/USD.

Тим часом дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).

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