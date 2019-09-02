Гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 серпня-1 вересня, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3063,9917\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2514,4111\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2543,6833\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,6051\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7817\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2774,9041\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за прогнозами аналітиків курс долара найближчим часом почне стабільно зростати.\r\nУ п'ятницю, 30 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH\/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH\/USD.\r\nТим часом дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).