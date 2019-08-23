На засіданні Радбезу ООН Росія і США звинуватили один одного в гонці озброєнь

Під час засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на 23 серпня, представники Росії і Сполучених Штатів Америки звинуватили один одного в розпалюванні нової гонки озброєнь. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, під час засідання постійний російський представник Дмитро Полянський заявив, що недавнє випробування нової ракети Сполученими Штатами показало, що Вашингтон "готовий до нової гонки озброєнь". Він додав, що Москва покладається на "серйозний діалог" з приводу контролю над озброєнням.

Зі свого боку американський представник Джонатан Коен відзначив, що Кремль і Китай очікують стриманості в озброєнні тільки від Вашингтона, тоді як самі не зменшують темпи розробки озброєння. Також він підкреслив, що останні ракетні випробування в США є "ні провокаційними, ні дестабілізуючими".

Нагадаємо, що торік повідомлялося, що Трамп має намір обговорити гонку озброєнь з РФ і Китаєм.

Раніше США офіційно вийшли з ядерного договору з Росією.