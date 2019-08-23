підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 серпня 2019, пʼятниця, 10:41 42
Політика світу 2019-08-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
На засіданні Радбезу ООН Росія і США звинуватили один одного в гонці озброєнь

На засіданні Радбезу ООН Росія і США звинуватили один одного в гонці озброєнь

Під час засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на 23 серпня, представники Росії і Сполучених Штатів Америки звинуватили один одного в розпалюванні нової гонки озброєнь. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, під час засідання постійний російський представник Дмитро Полянський заявив, що недавнє випробування нової ракети Сполученими Штатами показало, що Вашингтон "готовий до нової гонки озброєнь". Він додав, що Москва покладається на "серйозний діалог" з приводу контролю над озброєнням.

Зі свого боку американський представник Джонатан Коен відзначив, що Кремль і Китай очікують стриманості в озброєнні тільки від Вашингтона, тоді як самі не зменшують темпи розробки озброєння. Також він підкреслив, що останні ракетні випробування в США є "ні провокаційними, ні дестабілізуючими".

Нагадаємо, що торік повідомлялося, що Трамп має намір обговорити гонку озброєнь з РФ і Китаєм.

Раніше США офіційно вийшли з ядерного договору з Росією.

Більше новин про: США Росія Озброєння Радбез ООН Гонка озброєннь

Архів
Новини
Харківські лісники завдали збитків державі на 58,5 млн гривень, - Варченко 12:31
"Укрлендфармінг" планує вкладати кошти в проекти разом з територіальними громадами 12:28
Нацполіція поки не штрафувала за порушення термінів "розмитнення" євроблях 12:10
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна, - Москаль 11:59
Рейдери атакують американського інвестора на Закарпатті, - ЗМІ 11:52
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
МХП інвестував 62 млн гривень у проекти корпоративної соціальної відповідальності 08:49
Учасники АТО з Миколаївщини, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр родинного відпочинку 12:05 Прес-реліз
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok