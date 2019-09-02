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02 вересня 2019, понеділок, 08:33 21
Суспільство 2019-09-02T11:45:03+03:00
Українські Новини
У перший навчальний день скасували рейси міської електрички в Києві

У перший навчальний день скасували рейси міської електрички в Києві

Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

Сьогодні, 2 вересня, в Києві в черговий раз скасували рейси міської електрички. Про це повідомляє "Київпастранс".


Шість рейсів було скасовано: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Причиною стали технічні неполадки.

Комунальники повідомили, що прийняли таке рішення, тому що безпека пасажирів — понад усе.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито у серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевого маршруту протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

7 серпня в Києві скасували 6 рейсів міської електрички. Серед них були електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Також 9 липня скасували 9 рейсів міської електрички. Не приїхали електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.

Раніше люди їхали на міській електричці зовні через те, що вона прийшла з запізненням і з меншою кількістю вагонів, ніж зазвичай. Електричка не могла впоратися з пасажиропотоком на зупинці "Троєщина-2".

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