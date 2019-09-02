Сьогодні Україна повинна виплатити $0,5 млрд за євробондами

Сьогодні, 2 вересня, Україна повинна виплатити відсотковий дохід на суму близько 0,5 млрд доларів за випущеними в 2015 році в рамках боргового операції єврооблігаціями.\r\nПро це свідчить графік виплат за євробондами.\r\nКрім даної виплати, 3 вересня Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 114,333 млн СПЗ (спецправа запозичення).\r\nКурс НБУ СПЗ на 1 становить 3456,3562 гривень за 100 СПЗ.\r\nтобто 3 вересня Україна повинна виплатити близько 156 млн доларів в еквіваленті.\r\nКрім того, на 13 вересня запланована виплата МВФ 295,5 млн СПЗ.\r\nВсього в 3-му кварталі Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами майже 4 млрд доларів.\r\nВ жовтні 2015 року власники 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію.\r\nТоді згоди не було отримано тільки за єврооблігаціями на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року, які були викуплені Росією.\r\nНові суверенні єврооблігації були випущені 12 листопада 2015 на загальну суму 11,95 млрд доларів з погашенням у 2019-2027 роках під 7,75% річних, а державні деривативи - на 2,92 млрд доларів.\r\nПроцентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.\r\nУ Міністерстві фінансів запевняють: країна готова до пікових виплат за держборгом.